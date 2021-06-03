شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة المعتزلة تحية حافظ وسط غياب نجوم الفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة الفنانة المعتزلة تحية حافظ، التى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، من مسجد السيدة نفيسة، وغاب نجوم الوسط الفنى عن الجنازة.

وكانت نشرت الفنانة عفاف مصطفى، صورة للفنانة تحية حافظ، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة "رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هى والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكى، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها".

وشاركت الفنانة تحية حافظ فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها: "أرابيسك، وليالي الحلمية الجزء الثالث، أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا، امرأة وظل رجل".

تحية حافظ ولدت في عائلة فنية، فهي ابنة الفنانة هدى زكي، والكاتب صلاح الدين حافظ، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم، وسميت تحية تيمناً بالفنانة (تحية كاريوكا) التي كانت رفيقة الأم أثناء حملها في المعتقل السياسي، واعتزلت سنة 1998، وارتدت الحجاب.