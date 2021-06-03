شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائي يكشف عن الأفلام المشاركة وإجراءات حضور الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور عام على كشف النقاب عن تشكيلة مهرجان كان السينمائي الثالث والسبعين، عاد رئيس المنظمة بيير ليسكور والمندوب العام تييري فريمو إلى خشبة المسرح في سينما يو جي سي نورماندي هذا الصباح للكشف عن الاختيار الرسمي للدورة 74.

بعد سلسلة من البدايات والتوقفات التي يسببها فيروس كوفيد ، فإن المهرجان يمضي قدمًا هذا العام ، وإن كان في تواريخ لاحقة عن المعتاد من 6 إلى 17 يوليو.

من بين الأفلام التي تم تأكيد وصولها هذا الصباح فيلم الافتتاح" أنيت" للمخرج ليوس كاراكس وبطولة آدم درايفر وماريون كوتيار ، بالإضافة إلى The French Dispatch، و Benedetta،

وستتلقى جودي فوستر وسام السعفة الذهبية الفخرية هذا العام ، حيث ستحضر كضيف خاص في حفل الافتتاح يوم 6 يوليو لتسلم جائزتها. هناك بعض الأسماء المألوفة الأخرى التي يُرجح أن تكون جزءًا من قائمة ريفييرا .

وبالنسبة لأولئك الذين يعتزمون السفر إلى المهرجان ، نشرت مدينة كان إرشادات يوم الأربعاء تقول إن الدخول سيخضع لفحوصات يومية للصحة.

و يتم تعريف علي هذا من خلال شهادة تثبت التطعيم الكامل للقاح المعترف به من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (على سبيل المثال ، دليل على مرور 14 يومًا منذ الحقنة الثانية لأولئك الذين تم تطعيمهم بلقاحات مزدوجة الجرعة ، أو دليل على مرور أربعة أسابيع منذ لقاح جرعة واحدة) ؛ أو نتيجة اختبار PCR أو تحاليل سلبية صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر والتي يتم تجديدها كل 48 ساعة طوال مدة المهرجان.

كما يتطلب حضور المهرجان إثبات عدم الإصابة عن طريق اختبار إيجابي للأجسام المضادة أو اختبار RT-PCR مؤرخ قبل 15 يومًا على الأقل ، وقبل أقل من ستة أشهر. سيوفر مركز المختبر الشريك للمهرجان بالقرب من القصر الاختبارات مجانًا.