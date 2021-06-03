شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر لـ"الخليج 365": حالة دلال عبد العزيز تتحسن ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز فى العناية المركزة تحت أجهزة التنفس بسبب معاناتها من مشكلات فى الرئة وصعوبة شديدة فى التنفس، رغم شفائها من فيروس كورونا وسلبية النتيجة.

وأكدت نهال عنبر مسئولة الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، أن هناك تحسنا فى الحالة الصحية للفنانة لكنه بطىء، مشيرة إلى أن هذا يشعرنا بالأمل فى أن تعود لمنزلها من جديد، ولا نفقد الأمل فى الله عز وجل، طالبة من جميع محبيها الدعاء لها يومياً.

وأوضحت نهال عنبر أن دلال عبد العزيز لا زالت لا تعلم خبر وفاة النجم الراحل الكبير سمير غانم، ودنيا وإيمى لم تخبراها بشىء حتى الآن حفاظاً على صحتها، ومنع أى سلبيات للحالة النفسية للنجمة الكبيرة.

وكانت الفنانة إيمى سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز نشرت صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى، التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تمت كتابتها على ورقة، وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

كما شاركت صورة أخرى لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت معبرة عن حبها الكبير لهما قائلة: "بحبكوا أوى وربنا معانا وربنا كبير".

وانهالت التعليقات من أصدقائها الفنانين والجمهور داعين للفنان سمير غانم بالرحمة وللفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء ولدنيا وإيمى بالصبر.