شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة تثبت عودة الحب بين النجمة جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترك النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك الجمهور يتساءل عن حالة علاقتهما منذ لم شملهما في أواخر أبريل الماضى، وبعد انفصال لوبيزعن أليكس رودريجيز، لكن يبدو أن الثنائي يؤكدان علاقتهما العاطفية حيث شوهدوا سويا في ويست هوليود مساء يوم الاثنين ،الماضي، وكشفت الصور لف أذرع جينيفر وبن حول بعضهما البعض أثناء انتظار الجلوس في مطعم Wolfgang Puck الجديد الواقع في فندق Pendry الفاخر.

وكانت مغنية On The Floor البالغة من العمر 51 عامًا تضع رأسها علي كتف النجم الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 48 عامًا حيث كان يمسكها بالقرب منه.

أثناء سيرهم في الفندق وحوله ، ظهرا جينيفر وبن بابتسامه ملحوظة على وجوههم، وبدت لوبيز أنيقة في موعد العشاء مع أفليك، حيث ارتدت سترة ذات ياقة عالية وردية زاهية تحت معطف من الجلد البني، وكان شعرها كعكة أنيقة فوضوية مع القليل الماكياج.

وردا على الظهور المتكرر خلال الفترة الماضية لجنيفر لوبيز و بن أفليك معا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، أكد مصدر مقرب من النجمة الشهيرة لموقع " People " أن لوبيز كانت فى المدينة لبعض الأسباب التجارية، ولكن أيضا لرؤية و مقابلة بن أفليك .

و استكمل المصدر مؤكدا: " سيستمر الثنائى فى السفر ذهابا وإيابا بين لوس انجلوس وميامى .. إنهم سعداء جدا معا " .

كما فجر المصدر مفاجأة حول جدية العلاقة بين جنيفر لوبيز وبن أفليك حيث قال : " بدأ الثنائي الحديث عن المستقبل ، فهذه ليست علاقة عابرة ، وهم حقا يأخذون الأمر على محمل الجد ويريدونه أن يستمر لفترة طويلة ".