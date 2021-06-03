فن ومشاهير

صور جديدة تثبت عودة الحب بين النجمة جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك

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القاهرة - سامية سيد - ترك النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك الجمهور يتساءل عن حالة علاقتهما منذ لم شملهما في أواخر أبريل الماضى، وبعد انفصال لوبيزعن أليكس رودريجيز، لكن يبدو أن الثنائي يؤكدان علاقتهما العاطفية حيث شوهدوا سويا في ويست هوليود مساء يوم الاثنين ،الماضي، وكشفت الصور لف أذرع جينيفر وبن حول بعضهما البعض أثناء انتظار الجلوس في مطعم Wolfgang Puck الجديد الواقع في فندق Pendry الفاخر.

This way! He checked his reflection in the mirror before heading off for the night

Bennifer forever: Jennifer Lopez and Ben Affleck appeared to confirm their rekindled romance as they were seen putting on a very cozy display in West Hollywood on the evening of Monday, May 31

وكانت مغنية On The Floor البالغة من العمر 51 عامًا تضع رأسها علي كتف النجم الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 48 عامًا حيث كان يمسكها بالقرب منه.

The pair were nearly inseparable as they made a public display of affection on Monday evening

أثناء سيرهم في الفندق وحوله ، ظهرا جينيفر وبن بابتسامه ملحوظة على وجوههم، وبدت لوبيز أنيقة في موعد العشاء مع أفليك، حيث ارتدت سترة ذات ياقة عالية وردية زاهية تحت معطف من الجلد البني، وكان شعرها كعكة أنيقة فوضوية مع القليل الماكياج.

Classic: She wore her highlighted strands in a stylish messy bun and accentuated her naturally beautiful features with a strategic amount of makeup

وردا على الظهور المتكرر خلال الفترة الماضية لجنيفر لوبيز و بن أفليك معا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، أكد مصدر مقرب من النجمة الشهيرة لموقع " People " أن لوبيز كانت فى المدينة لبعض الأسباب التجارية، ولكن أيضا لرؤية و مقابلة بن أفليك .

جنيفر لوبيز و بن أفليك (1)

و استكمل المصدر مؤكدا: " سيستمر الثنائى فى السفر ذهابا وإيابا بين لوس انجلوس وميامى .. إنهم سعداء جدا معا " .

جنيفر لوبيز و بن أفليك (2)

كما فجر المصدر مفاجأة حول جدية العلاقة بين جنيفر لوبيز وبن أفليك حيث قال : " بدأ الثنائي الحديث عن المستقبل ، فهذه ليست علاقة عابرة ، وهم حقا يأخذون الأمر على محمل الجد ويريدونه أن يستمر لفترة طويلة ".

جنيفر لوبيز و بن أفليك (3)

 

 

جنيفر لوبيز و بن أفليك (4)

 

 

جنيفر لوبيز و بن أفليك (5)

 

 

جنيفر لوبيز و بن أفليك (6)

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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