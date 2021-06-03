شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم EMERGENCY DECLARATION ضمن اختيارات كان السينمائي الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل مؤتمر مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ74، حيث يحضر المؤتمر عدد قليل من الصحفيين بسعه 35% بسبب ظروف الوباء.

وأعلن خلال المؤتمر أن فيلم EMERGENCY DECLARATION من ضمن اختيارات مهرجان كان السينمائي الرسمية لعام 2021 والذي سيُفتتح في السادس من يوليو.



فيلم EMERGENCY DECLARATION

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان فعالياته بعرض فيلم " انيت " للمخرج الفرنسي ليو كاراكس، ومن بطولة ماريون كوتيلارد وادم درايفر .

كما أعلن المهرجان أن المخرج الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار سبايك لي سوف يترأس هيئة الحكام، كما ستُمنح الممثلة الأمريكية جودي فوستر جائزة السعفة التكريمية" تكريما لمسيرتها الفنية الرائعة".

وبالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة المشابهة للمتبعة في المطارات من أجل دخول موقع إقامة المهرجان، من المتوقع أن يٌطلب من المشاركين إثبات سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل حضور أي من فعاليات المهرجان.

ومن المرجح أن تعيق مخاطر فيروس كورونا فعاليات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تقام عادة خلال مهرجان كان.

ويذكر أن عادة ما يحضر 40 ألف شخص المهرجان سنويا، ولكن مع اقتراب إقامة المهرجان بعد أقل من ستة أسابيع، مازال لم يتضح بعد عدد الأشخاص، وخاصة النجوم ورموز قطاع السينما، الذين سيواجهون تقلبات السفر في عصر كورونا ويتوجهون إلى مدينة كان لحضور فعاليات المهرجان.

وهذا يعني أن جزءا كبيرا من المهرجان سيركز على فرنسا، حيث استمر إنتاج الأفلام بصورة كبيرة خلال الأشهر الطويلة لجائحة كورونا. ونتيجة لذلك، هناك أفلام فرنسية كثيرة تنتظر عرضها.