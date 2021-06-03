شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تكشف عن بوستر أحدث أغنياتها "انا بعته كتير" بعد نجاح " ودونى عند أمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة ​أنغام​ متابعيها لأغنيتها الجديدة "​أنا بعته كتير​"، ومن المقرر طرحها قريباً، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بوستر الاغنية، مصحوبة بتعليق :" "قريباً.. أنا بعته كتير.. أنغام"، وعبر متابعيها عن انتظارهم طرح أحدث أغنيات نجمتهم بعد نجاح أخر أغنياتها "ودوني عند أمي".



انغام



انغامم

وكانت النجمة أنغام طرحت قد أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال شهر مارس آخر أغانيها "هو نفس الشوق، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

و استعانت في تصويرها بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.