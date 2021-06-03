جراحة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لنجل إيناس عز الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عبر حسابها بموقع إنستجرام، عن تطورات الحالة الصحية لنجلها، بعد خضوعه لجراحة في المخ.

وكتبت: "شفاك الله يا قلبا لم نعرف منه سوء، اللهم رده إلى بيته سالما معافا، اللهم اسكب في جسده نهرا من العافية والراحة، الحمد لله والشكر لله خرج من العناية المركزة".

وكانت الفنانة إيناس عز الدين كشفت، عن إجراء عملية جراحية لنجلها محمد في المخ، وذلك في 27 مارس الماضي

ونشرت إيناس، صورة لها معه عبر حسابها على إنستجرام ، وكتبت: "يا رب ارحمه برحمتك.. هو فرحتي، هو ابني روحي.. افرحني بشفاءه يا الله ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".