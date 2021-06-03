"إيرادات ضعيفة".. هذا ما حققه "للإيجار" بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي، حقق فيلم "للإيجار" إيرادات قدرها 119 ألف 828 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى هي "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال، "ديدو" للفنان كريم فهمي، "ثانية واحدة" للفنانة دينا الشربيني.

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخدها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، محمد سلام، عصام السقا، ياسر الطوبجي، هايدي رفعت، ومن تأليف وإخراج إسلام بلال.