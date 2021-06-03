بالصور- تعرف على موعد أحدث عروض مسرح مصر "زي الفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "زي الفل".

مسرحية "زي الفل"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول عدد من الشباب يُشكلون فريق لتقديم أكروبات وألعاب خطرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.