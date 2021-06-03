وفاة الفنانة المعتزلة تحية حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وفاة صديقتها الفنانة المعتزلة تحية حافظ.

وكتبت: "رحلت الفنانة تحية حافظ بعد معاناة مع مرض المرارة، هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة، الله يرحمها".

الفنانة تحية حافظ شاركت في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "أيام الرعب"، "القضاء في الإسلام"، "أولاد الأصول"، وكان آخر أعمالها مسلسل "المسداوية" عام 1998، لتعلن اعتزال الفن بعدها.