بالفيديو: مسافر يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رضيع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، أن مسافراً قام بعمل بطولي لإنقاذ رضيع كان برفقة أمه، أثناء محاولتها الصعود إلى القطار.

أشارت الصحيفة إلى أن الرضيع سقط من والدته أثناء محاولتها ركوب القطار ولم تتمكن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين.

وتابعت “وجد الرجل نفسه قادرا على النزول عبر مساحة ضيقة بين القطار ورصيف المحطة فقرر القيام بهذا العمل لإنقاذ الطفل انطلاقا من دوافع إنسانية”.

كما لفتت الصحيفة إلى قول الرجل إنه فعل ذلك لأنه يعرف شعور الآباء تجاه أبنائهم، مشيرة إلى أنه تمكن من إنقاذ الطفل ثم انصرف على متن القطار بعد إتمام عمله البطولي.