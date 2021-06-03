نقل شريف دسوقي إلى مستشفى للتأهيل النفسي

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 12:50 مساءً - انتقل الفنان المصري ” شريف دسوقي ” إلى أحد المستشفيات الخاصة بالتأهيل النفسي وذلك عقب انتهاء علاجه في مستشفى دار الشفاء بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرا .
حيث خضع شريف دسوقي لعملية بتر بقدمه اليسرى من أسفل ركبته بعد إصابته بقدم السكري وغرغينة بها نتيجة تعرضه لإصابة في هذه القدم أثناء تصويره لفيلم ” وقفة رجالة ” .
وكان قد وجه الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” باستكمال علاج الفنان شريف دسوقي على نفقة الدولة وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له .. وتم نقله إلى مستشفى دار الشفاء بعد أن كان متواجدا في أحد المستشفيات بمحافظة الأسكندرية والتي تم إجراء العملية بها .
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