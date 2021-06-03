هالة صدقي تحسم إمكانية عودتها إلى زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، إنذاراً بالطاعة لها عن طريق المحكمة، كي تعود له ويجبرها على المعيشة معه، بعد رفضها العودة بسبب توجيه عدة اتهامات لها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات صحفية: “أرفض العودة لزوجي مرة أخرى، والحياة انتهت بيننا تماماً”، مؤكدةً أنها لا تعرف إن كان من حقه إنذارها بالطاعة أم لا؛ لعدم درايتها بالأمور القانونية.

وجاء تعليق هالة صدقي على استدعاء زوجها سامح سامي لها إلى “بيت الطاعة”، بعدما طلقها على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة.

ونشرت الفنانة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة من إنذار “الطاعة”، الذي تلقته.

وعلقت هالة صدقي بأسلوب ساخر، قائلة: “خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أميركا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line”.

وأضافت: “أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لأ، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخرة بعينها”.

وكانت قد بدأت الخلافات بين هالة صدقي وزوجها سامح سامي عندما شكك في ثبوت نسل ابنيه، واتهمها بأنها أجرت عملية في أميركا لكي تنجب، وبعدها كذبت هالة صدقي ما قاله، وأقامت ضده دعوى قضائية.