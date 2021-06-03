بالصور – إطلالة نجوى كرم بالأبيض تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر الجمهور إطلالة النجمة اللبنانية نجوى كرم في الحلقة الأخيرة (المقبلة) من برنامج “الدنيا علمتني” يوم الأحد 6 حزيران/يونيو على 1MBC.

ونشرت نجوى عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لها من كواليس تصوير الحلقة المنتظرة، ظهرت فيها في إطلالة ساحرة باللون الأبيض، إذ اعتمدت قميصًا أبيض وبنطلون وجاكيت باللون نفسه.

واعتمدت نجوى كرم تسريحة شعر بسيطة وناعمة للغاية، كما ظهر في الصور التي نشرتها ولاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين على السوشيل ميديا.

وتتحدث نجوى خلال الحلقة الأخيرة من برنامج “الدنيا علمتني” عن الأحلام التي راودتها، وكيف كانت تحاورها، قبل أن تكتشف أنها تمتلك صوتاً جميلاً، معتبرة أنها عندما غنت وجدت في صوتها ما يخدم وطنها.