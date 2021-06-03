فن ومشاهير

طلال مارديني يتلقى لقاح “كورونا”.. وباسم ياخور أول المعلقين

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان السوري، طلال مارديني، صورةً عفوية له في “إنستغرام”، جمعته بأحد القائمين على مراكز اللقاحات في دبي، وذلك خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس .

وكشف مارديني، الذي يوجد خلال هذه الفترة في الإمارات، بتلك الصورة عن تلقيه اللقاح الذي أقرته هيئة الصحة، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، أو ظهور أعراض خفيفة حال التعرض للإصابة.

وعلق مارديني، قائلاً: “تم بعون الله تلقي الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا، شكراً حكومة دبي، وشكراً لهيئة دبي للصحة لتقديم التطعيم مجاناً دون أي مقابل”.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات التي تمنت له السلامة والعافية، بينما كان الفنان السوري باسم ياخور أول المعلقين، فكتب يقول: “مبروك.. الله يحميك”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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