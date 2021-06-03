أحمد الفيشاوي يكشف كواليس تصوير فيلم “قمر 14”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، عن كواليس مشاركته في فيلم “قمر 14”.

وشارك الفيشاوي متابعيه، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، فيديو من كواليس مشاركته في فيديو موسيقي بالفيلم.

وكتب الفيشاوي في تعليق بالإنجليزية: “أشارك كـ(موديل) في فيديو موسيقي لـ(قمر 14)، إخراج هادي الباجوري”.

يذكر أن المنتج محمد السبكي نشر، في فبراير الماضي على حسابه في “إنستغرام”، البوستر الدعائي لفيلم “قمر 14″، وظهر عليه أبطال الفيلم: خالد النبوي، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، ومي الغيطي، وأحمد حاتم، وأسماء أبواليزيد، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.

وأعلن محمد السبكي، في ذلك الوقت، عن أن موعد عرض الفيلم سيكون صيف 2021.