“من وحي هذه الأيام”.. أول تعليق لـ جورج وسوف بعد طرح “ياه عالزمن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “ياه عالزمن” لسلطان الطرب جورج وسوف أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه على القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وفي أوّل تعليق له على صدور كليب “ياه عالزمن” قال جورج وسوف عبر صفحته في موقع “تويتر”: “”إن شاء الله تعجبكم “ياه عالزمن” أغنية من وحي هذه الأيام”، علماً أنّ “ياه عالزمن”.

أغنية “ياه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وتمثل أوّل تعاون فني بين جورج وسوف و”لايف ستايلز ستوديوز”.

وتدور فكرة الكليب الذي أخرجه اللبناني فادي حداد حول تبدّل أحوال الناس إلى الأسوأ، حتى الأبناء الذين يتجاهلون أهاليهم حين يكبرون، والعشاق الذين يتخلّون عن أحبّائهم حين تواتهيم الفرص المغرية.