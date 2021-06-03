أحمد السعدني دون لحية.. هل يشبه والده؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري، أحمد صلاح السعدني، جمهوره بـ”لوك” جديد في أحدث ظهور له، وسط تفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن، الذين شبهوه بوالده الفنان الكبير صلاح السعدني.

ونشر السعدني، عبر صفحته على موقع “إنستغرام”، صورة له من داخل سيارته، ظهر خلالها نسخة من والده، بعدما تخلى عن اللحية والشارب اللذين كان يتميز بهما، كما بدا بوجه ممتلئ.

وعبر أحمد عن تخوفه من ردود أفعال المتابعين على “اللوك” الجديد، بعدما حلق ذقنه وشاربه، حيث علق على الصورة التي نشرها، قائلاً: “الزموا الصمت”، مع وجه تعبيري ضاحك باكٍ.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين، ونجوم الفن، الذين أكدوا أن هذه الصورة أكثر صورة يبدو خلالها شبيهاً بوالده الفنان الكبير صلاح السعدني، فيما أبدى البعض عدم رضاهم عن “اللوك” الجديد لأحمد السعدني.

وجاء أبرز التعليقات كالآتي: “سبحان الله نسخة من والدك الفنان صلاح السعدني”، “أول مرة تكون شبيهاً لوالدك بحد كبير كهذا”، “سبحان الله كل ما تكبر بتبقى نسخة من أستاذ صلاح ربنا يعطيه الصحة”.

ومازحت الفنانة المصرية الشابة ندى أكرم مواطنها أحمد السعدني بعد “اللوك” الجديد، متسائلة: “ما الذي أوصل الموضوع إلى هذا الحد؟”، كما مازحه الفنان الشاب يوسف عثمان، قائلاً: “من الذي هددك لتفعل هذا الأمر؟”، بينما ردت الفنانة بسنت صيام على طلب أحمد بالالتزام بالصمت، قائلة: “لن تستطيع أن تجعلنا نصمت”.

يذكر أن أحمد السعدني شارك في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل “كله بالحب”، بطولة: زينة، وصابرين، وريم البارودي، وسامر المصري، ونور قدري، وهو من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالمجيد.