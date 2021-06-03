أنغام تشوق جمهورها لأولى أغاني ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة المصرية، أنغام، جمهورها على “السوشيال ميديا”، لأغنيتها الجديدة “أنا بعته كتير”، من خلال نشر البوستر الخاص بهذه الأغنية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وأوضحت أنغام أن هذه الأغنية سيتم طرحها قريباً، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

وأعرب متابعوها عن سعادتهم البالغة لقيام نجمتهم المفضلة بالبدء في طرح أولى أغاني ألبومها الجديد، مطالبين إياها بعدم الإطالة عليهم، وطرح باقي أغاني الألبوم تباعاً.

وكانت أنغام قد قررت اعتماد خطة جديدة في طرح ألبومها الغنائي المقبل، مبينة في تصريحات إذاعية أن طرح الألبوم سيأخذ شكلاً جديداً هذه المرة.

وقالت أنغام إنها ستطرح الألبوم الجديد بطريقة الأغاني المتتابعة، ولن تطرحه كاملاً، موضحةً أنها ليست أول فنانة تقوم بذلك، مشيرة إلى أنها لن تعطي وعوداً بشأن الفترة الزمنية بين أغنية وأخرى؛ لأن هذا غير مضمون.