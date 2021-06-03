شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تغلق بعض دور السينما فى قوانجدونج خوفا من متغير COVID-19 الهندي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الصين جزءًا من دور السينما في مقاطعة قوانجدونج الكبرى بعد ما قالت التقارير إنه قد يكون هناك أول انتشار في البلاد لمتغير COVID-19 الهندي. ولم تذكر التقارير بالضبط عدد دور السينما التي تأثرت، حسبما ذكر موقع variety.

يأتي إغلاق السينمات بعد أيام من إعلان سلاسل السينما الأمريكية ، بما في ذلك AMC و Regal و Cinemark ، أنها لن تطلب من الضيوف الملقحين بالكامل ارتداء أقنعة الوجه. تأتي الإجراءات الوقائية الصينية استجابةً لـ 50 حالة جديدة تم تسجيلها على مستوى البلاد يومي الأحد والاثنين الماضيين، وبالمقارنة ، ظهرت أكثر من 5600 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في الولايات المتحدة يوم الاثنين وحده.

في حين أن 19 من 50 حالة جديدة تم إحضارها إلى الصين من قبل أشخاص مسافرين من الخارج ، نشأت 31 حالة محلية ، جميعها في مقاطعة جوانجدونج ، وبالتالي فهي مصدر قلق أكبر، وتم العثور على معظم الحالات في العاصمة الإقليمية قوانجتشو ، التي يقطنها 15 مليون نسمة ، ومدينة فوشان القريبة ، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

وكان قد تصدرفيلم "F9" شباك التذاكر الصيني وحقق 20.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، لتكون إجمالي إيراداته في الصين 186 مليون دولار، وفقًا لبيانات من شركة Artisan Gateway الاستشارية، وجاء في المرتبة الثانية فيلم الرسوم المتحركة اليابانية "Stand By Me Doraemon 2" ، والذي جمع إيرادات 16.3 مليون دولار في ثلاثة أيام.

وظهر فيلم الرعب الهوليوودي "A Quiet Place II" في المركز الثالث بمبلغ 15.0 مليون دولار، وبالمقارنة مع ظهوره الأول الأكثر ضجيجًا في دور السينما بأمريكا الشمالية، جمع الفيلم هناك 47 مليون دولار على مدار ثلاثة أيام وربما 57 مليون دولار بنهاية عطلة يوم الذكرى.

وكان فيلم F9 قد حقق أعلى افتتاح عالمي لفيلم هوليوود منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق في نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك 135 مليون دولار في الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP".

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق مبلغ 58 مليون دولار و " Tenet " الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، ولكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليودى منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

وحقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونج كونج، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث أن الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في 26 دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

في حين أن هذه البداية لا تزال تترك أمام "F9" طريق طويل للوصول إلى مليار دولار في جميع أنحاء العالم، تأمل Universal في أن تتعافى الدول الأخرى بما يكفي من COVID-19 بحيث يتم تخفيف قيود المسرح بحلول الوقت الذي يتوسع فيه الفيلم في يونيو، حيث أنه من المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة في 25 يونيو المقبل، وسيتم طرحه في المناطق الأوروبية الرئيسية في أوائل يوليو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP".