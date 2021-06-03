شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة المعتزلة تحية حافظ .. شاركت فى ليالى الحلمية وأربيسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، وفاة الفنانة المعتزلة تحية حافظ، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.

ونشرت عفاف مصطفى، صورة للفنانة تحية حافظ، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة "رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدي زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها".