شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء يمنعون الزيارة عن الفنان شريف دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقى منع الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسى الزيارة عنه، لأهمية مرحلة العلاج التى يخوضها وحتى لا يتأثر بأى عامل خارجى قد يؤدى إلى تراجع حالته النفسية.

وأكد المصدر أنه بمجرد انتهاء مرحلة العلاج النفسى، سيبدأ الفنان شريف دسوقى مرحلة العلاج الطبيعى قبل أن يبدأ فى إجراء بروفات على الطرف الصناعى عقب التئام الجرح جراء العملية الجراحية.

وانتقل الفنان شريف دسوقى من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسى، وذلك بعد انتهاء علاجه عقب الجراحة التى أجراها لبتر ساقه مؤخرا.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، حرصت فى وقت سابق أن تتوجه بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصرى".