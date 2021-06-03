شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تدعو لوالدها على إنستجرام: " اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمي سمير غانم علي الدعاء لوالدها النجم الراحل سمير غانم بعد مرور أيام على وفاته، ونشرت صورة لوالدها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بدعاء :"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ، وعَافِهِ، واعْفُ عَنْهُ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلهُ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وأبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وأهْلاً خَيْراً مِنْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وأدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ".



ايمي سمير غانم

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم نشرت صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واحتوت الصورة التي نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع انستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز:"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها" في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

من ناحية أخري كانت إيمي سمير غانم طالبت متابعيها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، حيث إنها مازالت في المستشفى لحين تحسن حالتها الصحية، ونشرت إيمي صورة معلقة عليها بـ"اللهم اشف دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي اشفيها شفاء لا يغادر سقما يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل"