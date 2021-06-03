شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تكشف عن هدية مميزة من ابنتها فى عيد ميلادها: " لها ألف معنى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هالة صدقي عن هدية مميزة من ابنتها في عيد ميلادها التي احتفلت به أمس، ونشرت صورة للوحة رسمتها ابنتها تظهرأم تحتضن أبنائها، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"طبعا هتسألوا علي هدايا عيد الميلاد ..أجمل هدية من بنوتي قعدت ترسم فيها يوم كامل ، لوحه لها ألف معني ..بس رجلي معوجة"، ولاقت الصورة إعجاب كبير من جانب متابعيها وجمهورها.







هالة صدقي

وكانت الإعلامية بوسي شلبي فاجأت صديقتها النجمة هالة صدقي بتنظيم عيد ميلاد لها في أحد المطاعم وسط عائلتها وجمهورها الذين شاركوها الغناء والتصفيق، ونشرت بوسي مقطع فيديوعبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تقدم "زير مياه" هدية ساخرة من إنذار زوجها لها بالطاعة.

وظهرت بوسي شلبي وهي تقول لهالة صدقي:"جبنالك زير عشان تشربي منه في بيت الطاعة وأكيد انتي حضرتي كام جلابية ... جاهزة لبيت الطاعة وانا هروح اقعد معاكي أنا كنت فاكرة أن بيت الطاعة ده اتلغي من أيام فيلم أريد حلا".

وكانت الفنانة هالة صدقي كشفت منذ أيام عن تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة من الإنذار، معلقة عليه ساخرة: "خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين".

وتابعت : "استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا .. مقولة غراب البين طلعت كذب.. مفيش فراق ولا حاجة.. بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخره بعينها".