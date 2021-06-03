شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يحتفل بعيد زواجه الـ48 اليوم بصورة تحصد أكثر من مليون إعجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي أميتاب باتشان بذكري زواجه الثامنة والأربعين، من زوجته الفنانة الهندية جايا بهادوري، ونشر صورة ليوم زفافهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" 3 يونيو 1973 .. أشكركم جميعًا على تحياتكم في ذكرى زواجنا"، وحصدت الصور إعجاب عدد كبير من معجبيه ومتابعي حسابه، حيث سجلت اكثر من مليون و 141 الف إعجاب خلال ساعات .





وكان النجم الهندي أميتاب باتشان، استعرض مسيرته السينمائية التي شملت عشرات الأفلام على مدار العقود الأخيرة، في صورة واحدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليجمع مشواره الفني الذي استمر لـ 52 عاماً.

وجاءت الصورة التي نشرها أسطورة بوليوود، عبر حسابه الشخصى من أحد معجبيه، لينشرها ويتفاعل مع جمهوره على تلك المسيرة السينمائية الكبيرة، التي نجح من خلالها بالانتقال للسينما الهندية لمرحلة عالمية.

وتلقى النجم العالمى أميتاب باتشان الجرعة الثانية له من لقاح فيروس كورونا، منذ أيام، وشارك صورة له داخل مركز اللقاحات وهو يتلقي اللقاح

وتلقى النجم الهندى، اللقاح، بعد تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا في شهر يوليو الماضى، حيث نقل حينها إلي المستشفي، وكتب وقتها عبر حسابه بموقع "تويتر": "أظهرت نتائج اختبار كوفيد، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".