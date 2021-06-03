بعد نجاح العملية.. حورية فرغلي تعود للسينما بفيلم "براءة ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة وفاء عامر، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن استئناف تصوير فيلمها الجديد الذي يجمعها بالفنانة حورية فرغلي، والذي يحمل اسم "براءة ريا وسكينة".

ونشرت "وفاء" صورة من الكواليس، وعلقت: "استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة، إن شاء الله خلال الشهر الجاري، انتظرونا بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير".

العمل يشهد عودة الفنانة حورية فرغلي، بعد نجاح العملية التي أجرتها في الأنف بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منة فضالي، أحمد عبدالله محمود، ومن إنتاج حلمي شهاب وحسام شهاب، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف محمد عاشور، ومنتج فني محمود عادل.