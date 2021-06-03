رئيس الإسكندرية السينمائي يطرح أفيش الدورة 37 للمهرجان ويكشف موعد إقامته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أفيش الدورة الـ 37 للمهرجان، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

الأفيش يحمل اسم "الإسكندر حارس الإسكندرية"، وهو تصميم الفنان المغربي أنس أخزان، وتنفيذ الفنان محمد الكومي.

ومن المقرر إقامة المهرجان في الفترة من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، كما قررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الـ 37 للمخرج الكبير علي بدرخان.

وكانت الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قد كرمت عددا من النجوم أبرزهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة اللبنانية كارول سماحة.