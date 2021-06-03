بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية للفنان علي الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان علي الحجار حاليا للعلاج في منزله، إثر إصابته وزوجته بفيروس كورونا، والذي وصفه بالضيف الثقيل.

الشاعر عماد زيور "المقرب من الفنان علي الحجار" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال :"الحمد لله حالة الفنان علي الحجار في تحسن مستمر، إذ يخضع وزوجته لبروتوكول العلاج، وتواجدهما في الحجر المنزلي، وذلك حسب تأكيدات شقيقه الملحن أحمد الحجار بعد تواصلي معه، للسؤال عن الصديق العزيز".

الفنان علي الحجار كان قد أعلن عبر صفحته في موقع فيس بوك،: وكتب :"زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله على كل شيء .. دعواتكم بالشفاء".

وطرح الفنان علي الحجار في رمضان الماضي ،أغنية بعنوان "والله اشتقنا لك" من كلمات الفنان صلاح عبد الله، وألحان أحمد الحجار.

وأحيا علي الحجار يوم 16 رمضان الماضي، الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح الزمالك.