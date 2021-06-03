تعرف على إيرادات فيلم "أحمد نوتردام" بعد 3 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "أحمد نوتردام" 14 مليون جنيه، وذلك بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 14 مليون 5 آلاف 587 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى هي "ديدو" لكريم فهمي، "للإيجار" لخالد الصاوي، "ثانية واحدة" لدينا الشربيني.

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، انتصار، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.