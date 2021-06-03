الليلة.. أمينة خليل تحتفل بنجاحها في دراما رمضان على "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف الإعلامية إنجي علي، اليوم الخميس، الفنانة أمينة خليل، في برنامج "أسرار النجوم"، الذي يتم إذاعته على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن نجاحها الكبير في دراما رمضان.

وتكشف أمينة خليل كواليس مسلسل "خلي بالك من زيزي" وردود الأفعال الكبيرة التي استطاع أن يحققها العمل، بجانب أصعب المشاهد التي مرت عليها في كواليس التصوير، وتعاونها مع محمد ممدوح وباقي فريق العمل، وترد عن تحول المسلسل من 15 حلقة ليكون 30 حلقة، وهل سيكون للعمل جزء ثان في رمضان المقبل أم لا.

كما تتحدث أمينة خليل عن الشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية حول فسخ خطوبتها، وحقيقة صلة القرابة مع حورية فرغلي وغيرها مما أثير حولها الفترة الماضية، كما تعلن خلال الحلقة عن أعمالها الفنية سواء على مستوي السينما أو الدراما.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" تقدمه إنجي علي، الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، الساعة الثامنة مساءً.