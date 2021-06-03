حققت 8.8 مليار مُشاهدة في شهر.. MBC ضمن أول 10 منصّات إعلامية رائدة عالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مُجدداً، تمكّنت حسابات “مجموعة “MBC على منصّات التّواصل الاجتماعي مُجتمعةً من تحقيق أداءٍ عالمي استثنائي، وهذه المرة في شهر رمضان 2021، حيث سجّلت رقماً قياسياً جديداً بإجمالي مشاهدات تجاوزت 8.8 مليار مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس ارتفاعاً قدره 32% عن الرّقم القياسيّ الذي حقّقته في رمضان من العام الماضي وأدخلها آنذاك قائمة العشر الكبار عالمياً. بموازاة ذلك، استمرّت “مجموعة “MBC في تصدّر قائمة المنصّات الإعلاميّة الأكثر مشاهدةً لمحتوى الفيديو عبر شبكات التّواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط، فيما حافظت على موقعها بين الـعشر الكبار عالمياً في مجالات التلفزيون والإذاعة والبث الفضائي حيث احتلّت هذا العام المركز التاسع، وذلك وفقًا لأحدث النتائج الصّادرة عن Tubular Labs العالمّية المتخصّصة.

MBC Group ▸ Video Performance & Social Stats by Platform (tubularlabs.com)

علاوةً على ذلك، لم تقتصر صدارة MBC على المنصّات التي يقوم موقع Tubular Labs بإدراجها ضمن إحصاءاته فقط، بل حصدت كذلك حسابات MBC على منصّة “تيك توك” مثلاً المرتبة الأولى بين النّاشرين من حيث عدد المُشاهدات متجاوزةً الـ 472 مليون مشاهَدة. كما حقّقت MBC نجاحاً باهراً آخر على منصّة “سناب شات” مسجلةً رقماً قياسياً بلغ نحو 4.2 مليار مُشاهدة، بارتفاعٍ قدره 392% مقارنةً بشهر رمضان من العام الماضي.

من جانبه قال مفيد النويصر، الرئيس التنفيذي لقطاع الديجيتال في “مجموعة MBC”: “إن الأرقام القياسية التي حققتها منصات التواصل الاجتماعي للمجموعة تمثل انعكاساً للمروحة البرامجية القوية التي قدمتها قنوات MBC خلال شهر رمضان 2021، كما تأتي تتويجاً للأداء القوي منذ مطلع عام 2021، حيث ارتفعت عائدات منصّات التّواصل الاجتماعي ومشاريع الديجتال لمجموعة MBC بنسبة 1414% مقارنةً بالعام الماضي.” وتابع النويصر: “نجحت مجموعة MBC عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تلبية متطلبات الجمهور العربي بكافة تنوعاته وأطيافه، الأمر الذي منحها ثقة المشاهدين وجعلها تتصدر كافة المنصات العربية في منطقة الشرق الأوسط منذ أعوام، وتحديداً في هذا العام بأكثر من 8.8 مليار مشاهدة، وهو رقم قياسي لم تحققه أي مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط في شهر واحد.”

وكانت “مجموعة MBC” قد عَرضت في رمضان 2021 عدداً من الأعمال القويّة والمتميّزة التّي حقّقت أرقاماً قياسيّة للمُشاهدات على منصّات السوشيال ميديا، أبرزها الكوميديا السّعوديّة “استوديو 21” وبرنامج المقالب الشّهير “رامز عقله طار”، ومسلسل “ممنوع التجول”.

كما تصدّرت الكثير من الأعمال الدراميّة والبرامج التي عرضت على قنوات MBC في شهر رمضان 2021 الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “برنامج سين”، “ممنوع التجول”، “استوديو 21″، و”سوق الحرير”.

الجدير ذكره أن هذا النجاح يأتي استمراراً للإنجاز الذّي حققته “مجموعة “MBC في العام الماضي بالانضمام إلى قائمة المنصّات الإعلاميّة الـ 10 الأكثر مشاهدةً حول العالم لمحتوى الفيديو عبر شبكات التّواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً للنّتائج التّي أصدرتها منصّة Tubular Labs العالميّة المتخصّصة لشهر مايو 2020.