نجاح جديد يحققه وائل كفوري.. 10 ملايين مشاهدة لأغنية “كلنا مننجر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال أغنية “كلنا مننجر” للنجم اللبناني وائل كفوري تتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في لبنان وذلك بعد مرور أسبوعين على صدورها.

وتخطت أغنية “كلنا مننجر” التي صدرت كتتر لمسلسل “دوان تاون” حاجز 10 ملايين مشاهدة على يويتيوب، محققةً أعلى انتشار لأغنية عربية عبر موقع الفيديوهات الأشهر في العالم.

وأغنية “كلنا مننجر” من كلمات علي المولى، وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وتحظى منذ صدورها بإعجاب عدد كبير من المتابعين على السوشيل ميديا، فتنتشر فيديو للمعجبين وهم يردّدون كلماتها.

الجدير ذكره أن هذه المرّة الأولى التي يغني فيها وائل كفوري شارة لمسلسل، إذ وقع اختياره على شارة مسلسل “داون تاون” بطولة أمل بوشوشة وستيفاني صليبا وهبة نور وسامر اسماعيل وعدد كبير من النجوم.