نتفلكس تكشف عن الصور الأولى من الموسم الأخير لمسلسل La casa de papel

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ايلاف من الرياض: كشفت شبكة نتفليكس عن الصور الأولى من الموسم الأخير للمسلسل الشهير «la Casa de Papel» المعروف في الدول العربية باسم «البروفيسور».

ويتكون الجزء الخامس من 10 حلقات، وشهد هذا الجزء انضمام نجمان جديدان إلى فريق العمل وهما ميغيل أنخيل سيلفستر (شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8)،وباتريك كيريادو (المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia española, Vivir sin permiso).

ووفقاً لما أعلنته الشبكة، فإن أشهر عملية سطو في التاريخ ستشهد نهايتها على جزأين، يتكون كل جزء من ٥ حلقات.. الجزء الأول يعرض في ٣ سبتمبر، والثاني في ٣ ديسمبر، من عام ٢٠٢١.

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.