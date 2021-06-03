بعد غياب ٢٧ عاما.. محمد فاضل يكشف سبب عودته للإخراج المسرحي بـ "ديوان البقر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف المخرج محمد فاضل، عن سبب عودته للإخراج المسرحي بمسرحية "ديوان البقر" بعد غياب دام ٢٧ عاما.

وقال "فاضل" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النص المسرحي "ديوان البقر" جذبه للعودة إلى الإخراج المسرحي من جديد بعد غياب دام ٢٧ عاما عن آخر عرض مسرحي له وكان يحمل اسم "عجائب" وعرض على مسرح البالون عام ١٩٩٤.

وأضاف: "عندما عرض علي هذا النص المسرحي الذي كتبه الروائي والكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، نال إعجابي وحمسني جدا لخوض هذه التجربة بعد غياب سنوات عن المسرح، والنص عجبني جدا وماشي مع أفكاري ووجهة نظري وعلاقة إعمال العقل واستخدام العقل وينطبق على التطرف والكلام الغير علمي والصراع بين العلم والجهل والخرافة".

العرض المسرحى الجديد من المقرر أن يقدم على مسرح السلام ضمن خطة المسرح الحديث بعدما كان سيقدم على مسرح الهناجر من قبل ولكن تم نقله إنتاجيًا للمسرح الحديث.

مسرحية "ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، الذي استلهمها من كتاب "الأغاني" للأصفهاني، وهي حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار.