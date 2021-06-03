غداً: الإعلان عن تفاصيل مهرجان "كان"السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 09:41 صباحاً - غداً الخميس 3 يونيو(حزيران) سيتمُّ خلال ندوة صحفيّة تُعقد بإحدى دُور السّينما بباريس الكشف عن تفاصيل الدّورة الرّابعة والسّبعين لمهرجان"كان" السّينمائي التّي ستجري هذه السّنة على امتداد 12 يوماً من 6 إلى17 يوليو(تموز)2021، كما سيتمُّ الإعلانُ عن قائمة الأفلام العشرين المُؤهلة للمُشاركة في المُسابقة الرسميّة للمهرجان والتّي تمّ اختيارُها من بين أكثر من 2000 فيلم شاهدها أعضاء لجنة اختيارالأعمال.

أكبرُ حدث للسّينما في العالم

السجادة الحمراء في مهرجان كان

ويُعدُّ مهرجان "كان" أكبرُ حدث للفنّ السّابع في العالم ، وهْو يجمعُ مرّة كلّ عام في جوّ احتفالي آلاف العاملين والمُغرمين بالسّينما إلى جانب أشهر النُّجوم وأكبرُ المُخرجين وعدد كبير من الصحفييّن .

ويشكّل المهرجان واجهة مهمّة للأفلام الفرنسيّة والعالميّة، ويتسابقُ السينمائيّون على اختلاف جنسيّاتهم واختصاصهم للفوز بجوائز المهرجان وخاصّة منها السّعْفة الذهبيّة، كما يمنحُ المهرجان جوائز أخرى من بينها جوائز أفضل إخراج وأفضل مُمثّلة وأفضلُ مُمثّل وأفضل فيلم قصير.

احتياطات صحّية

السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي

والمهرجان يقام كلّ عام منذُ سنة 1946 بمدينة "كان" (جنوب فرنسا) وتمّ بسبب تداعيات وباء"كوفيد19" إلغاء دورة العام الماضي.

وغداً الخميس سيتمّ الإعلان عن الإجراءات الصحيّة التّي سيتّخذها المُنظمون للمهرجان لضمان السّلامة من الوباء، وأكّدت فرانس براس أنّه سيتمّ بالنسبة للجميع اشتراط الإستظهار ببطاقات صحيّة تثبت تلقّي التلقيح أو شهادة تؤكّد عدم الإصابة بالفيروس .

ورغم أنّ الكثير من المُشّرات تحمل على الإعتقاد بأنّ الصّيف سيكون هادئا في فرنسا، ولكن لا بدّ ـ وفق ما أعلن عنه المنظمون ـ من طمأنة النّجوم إلى الإحتياطات المُتّخذة.

فيلم فرنسي في الإفتتاح

وتأكدـ حسب ما ذكرته وكالة فرانس براس ـ أن حفل افتتاح المهرجان سيضمّ عرض شريط "أنيت" للمخرج الفرنسي ليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة "سيركس"الشّهيرة التّي تولّت إعداد السيناريو والمُوسيقى وسيكون هذا الفيلم ضمن المسابقة الرسمية وكذلك أيضاً فإنّ فيلم "بينيديتا" للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع فيرجيني إيفيرا سيكون هو الآخر ضمن المسابقة الرّسميّة.

وسيرأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج الأمركي"سبايك" ليكون أوّل شخص أسود يتولّى هذه المُهمّة المرموقة.