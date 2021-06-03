الملك "فيليب" والملكة "ليتيزيا" يحضران افتتاح مركز النصب التذكاري لضحايا الإرهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 09:41 صباحاً - سافر الملك "فيليب" والملكة "ليتيزيا" إلى شمال إسبانيا لحضور افتتاح مركز النصب التذكاري لضحايا الإرهاب في فيتوريا جاستيز، عاصمة إقليم الباسك المتمتع بالحكم الذاتي.

وبحسب موقع "queenletiziastyle" تم استقبال أصحاب الجلالة في مركز النصب التذكاري برقصة "أوريسكو أوف أونور" (رقصة باسكية شعبية، مهيبة وأنيقة، يتم إجراؤها كتقدير أو وسيلة لتكريم الشخصيات البارزة في المجتمع المحلي)، والذي تلاه إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لحفل التنصيب. بعد ذلك، قام الملك والملكة بجولة إرشادية للمعرض الدائم بالمركز.



برنامج الزيارة

الملكة ليتيزيا ترتدي فستاناً أسود من إقليم الباسك- الصورة من موقع New my royals



في قاعة التجمع بدأ الاجتماع بدقيقة صمت، ثم كلمة من رئيس المركز "توماس كاباييرو" والملك "فيليب" السادس. وفي الختام وقَّع الملك والملكة كتاب الشرف وعقدا اجتماعاً بالحضور.



المركز التذكاري لضحايا الإرهاب

الملك والملكة في جولة إرشادية للمعرض الدائم بالمركز- الصورة من موقع New my royals



يعكس المركز التذكاري لضحايا الإرهاب تاريخ الإرهاب في إسبانيا. ويهدف إلى الحفاظ على القيم الديمقراطية والأخلاقية التي يجسدها ضحايا الإرهاب ونشرها، وبناء الذاكرة الجماعية للضحايا، وزيادة الوعي بين السكان ككل للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان.



الملكة تدعم صناعة الباسك بفستانها

الملك فيليب والملكة ليتيزيا- الصورة من موقع New my royals



ظهرت الملكة "ليتيزيا" لأول مرة ترتدي فستاناً أسود من علامة تجارية لم نرها ترتديها من قبل. ارتدت فستان Drago من ماركة Leyre Doueil بقيمة 295 يورو، والتي تتخذ من إقليم الباسك مقراً لها. تفتخر العلامة المحلية بتقديم ملابس نسائية عصرية تحترم عمليات التصنيع ولا تشارك إلا في ورش عمل الحرفيين الصغيرة في بلباو بإسبانيا لإنتاج مجموعاتها المحدودة.

ويتميز فستان Drago بوفرة من ميزات التصميم بما في ذلك ياقة مدببة، أكمام كوع مكشكشة، أزرار أمامية من جوز الهند، وحافة غير متماثلة، حزام ربط ذاتي، وجيوب جانبية، وزخارف هامشية.

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