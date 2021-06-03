الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما يحضران حفل توزيع جوائز Appeltjes Van Oranje 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 09:41 صباحاً - حضر الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» الحفل السنوي لتوزيع جوائز Appeltjes van Oranje في قصر نورديندي في لاهاي؛ حيث قامت الملكة «ماكسيما» بتقديم الجوائز للفائزين.

القوة العقلية

الملكة «ماكسيما» في الحفل -الصورة من موقع New my royals

موضوع جائزة Appeltjes van Oranje هذا العام هو القوة العقلية، وبالتالي فهو يهتم بالصحة العقلية.. وتُمنح الجوائز لثلاث مبادرات اجتماعية؛ حيث يساعد المتطوعون الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية، يقدمون أذناً مستمعة ويساعدونهم على المشاركة في المجتمع مرةً أخرى.

ذهبت الجوائز إلى ثلاثة فائزين ملتزمين بالأشخاص الضعفاء نفسياً، وهم: منظمة إكستا نوا «منظمة وطنية ملتزمة بالأشخاص الذين يتعاملون مع ضعف نفسي»، مؤسسة خدمات الأصدقاء «تهدف إلى توفير الفرص الاجتماعية المصممة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة»، ومركز خبرة التعليم والرعاية «تهدف إلى تقديم الرعاية التعليمية الخارجية للمدارس».

جوائز Appeltjes van Oranje

الملكة «ماكسيما» في الحفل -الصورة من موقع New my royals

وقد حصل كلٌ من الفائزين الثلاثة على تمثال برونزي -من تصميم الأميرة «بياتريكس» الملكة السابقة والدة الملك «ويليام» - و15 ألف يورو.

الجوائز مقدمة من صندوق The Oranje Fonds

الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» في الحفل -الصورة من موقع New my royals

يتولى صندوق Oranje Fonds -أكبر صندوق اجتماعي وطني في هولندا- تمويل جوائز Appeltjes van Oranje سنوياً للمبادرات الاجتماعية التي تربط مجموعات من الناس بنجاح، وتضمن أن يتمكن الناس من المشاركة مرةً أخرى في المجتمع.

ويُعد الملك «ويليام ألكسندر» والملكة «ماكسيما» هما رعاة الصندوق الذي يقوم ببناء مجتمع اجتماعي؛ حيث يكون الناس موجودين لبعضهم البعض ويمكن للجميع المشاركة.

إطلالة الملكة «ماكسيما»

ارتدت الملكة «ماكسيما» فستاناً أزرق جديداً من تصميم Natan Couture، مع حذاء بكعب عالٍ من Gianvito Rossi، وحقيبة يد من بوتيجا فينيتا.