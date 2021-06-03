الأميرة "ماري" تسجل رسالة فيديو لدعم فريق الدنمارك لكرة القدم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 09:41 صباحاً - أظهرت الأميرة "ماري" - زوجة الأمير "يواكيم" الابن الأصغر لملكة الدنمارك - مهاراتها الكروية عندما سجلت رسالة فيديو Fantastic Football Party تدعم فيه منتخب الدنمارك لكرة القدم فيما يتعلق ببطولة كرة القدم الأوروبية القادمة لتشجيع الدنماركيين على الاجتماع معًا وتشجيع فريقهم المفضل.

لأول مرة تأتي بطولة أوروبا إلى الدنمارك حيث يلعب المنتخب الوطني للرجال ثلاث مباريات على أرضه.



الأميرة"ماري" تعكس العلم الدنماركي

الأميرة ماري تمسك بكرة القدم- الصورة من موقع New my royals



ظهرت "ماري" مرتدية سترة حمراء من ألكسندر ماكوين وقميصاً أبيض لتعكس العلم الدنماركي وقالت: "نحن جميعًا بحاجة إلى أن نكون جزءًا من المجتمع. والشيء الوحيد الذى يمكن أن يجمعنا حقًا هو عندما نقف معًا للتعبير عن فرحتنا باللونين الأحمر والأبيض."



أهداف مؤسسة "ماري" الخيرية



وبهذه المناسبة تشجع مؤسسة "ماري" الخيرية المجتمع على إقامة حفلات رائعة لكرة القدم بعد أكثر من عام من العزلة الاجتماعية بسبب الإغلاق الوبائي لفيروس كورونا حيث يُعد إنهاء الشعور بالوحدة أحد مجالات تركيز مؤسسة ماري ، إلى جانب التنمر والعنف المنزلي.



بطولة أمم أوروبا لكرة القدم

الأميرة ماري تمسك بكرة القدم- الصورة من موقع New my royals-



ستقام بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو 2021. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الدنماركية أربع مباريات خلال البطولة، بما في ذلك جولة واحدة من 16 مباراة. في المجموعة الثانية ، سيبدأ الدنماركيون مشوارهم ضد فنلندا على ملعب باركين.

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