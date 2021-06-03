مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير "رؤى" يكرم سامي السلاموني

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

كرم مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير "رؤى" في افتتاح دورته الرابعة، الأربعاء، المخرج والناقد السينمائي الراحل سامي السلاموني.



وعرض المهرجان الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثلاثة أفلام قصيرة للسلاموني (1936-1991) هي "الصباح" و"اللحظة" و"كاوبوي".

يقدم المهرجان المستمر حتى 10 يونيو/ حزيران 123 فيلما يشارك 50 منها في المسابقة الرسمية. ويقدم يوميا رابطا إلكترونيا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة الأفلام مجانا.

ومن أبرز الأفلام المشاركة (حنة ورد) إخراج مراد مصطفى و(هذه ليلتي) إخراج يوسف نعمان و(الطرحة) إخراج محمد يوسف و(عبر النافذة) إخراج محمد حسام و(شهيد حي) إخراج ريم عادل محمود و(حواديت يهود مصر) إخراج أحمد هاشم.

تتشكل لجنة التحكيم من مدير التصوير محسن أحمد والمونتيرة رحمة منتصر والمخرج والممثل محمود اللوزي ومصمم المناظر فوزي العوامري والممثلة حنان يوسف.

ويتولى رئاسة المهرجان، غير الربحي، مالك خوري أستاذ الدراسات السينمائية ومدير برنامج السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بينما تتولى إدارته الفنية المخرجة والكاتبة عرب لطفي.