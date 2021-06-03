جائزة العويس للإبداع تكرّم الروائي والإعلامي شاكر نوري

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

كرمت جائزة العويس للإبداع في دورتها السابعة والعشرين الروائي والإعلامي العراقي شاكر نوري في فئة الجوائز الثقافية الخاصة في حفل أقيم في ندوة الثقافة والعلوم، بحضور حشد من المثقفين والأدباء.



حيث كرمت الجائزة عدداً من المبدعين في مجالات أدبية وفكرية وثقافية متنوعة.

يذكر أن شاكر نوري، يعمل حاليا في الصَّحافةِ والإعلام والتدريس الجامعي في دبي، ونالَ جائزةَ ابن بطوطة لأدَبِ الرٍّحلات عن كتابه "بطاقةُ إقامة في برجِ بابِل. يَوميَّات باريس" 2013، وحاز على جائزة كتارا للرواية العربية للعام 2017.