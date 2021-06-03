تركي آل الشيخ يؤكد عودة شريهان للمسرح بـ"كوكو شانيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن مفاجأة بشأن عودة الفنانة المصرية شريهان للمسرح.

ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، الأربعاء، أكد من خلالها عودة شريهان للمسرح بعد غياب لسنوات طويلة، عبر مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"، المقرر عرضها على منصة "شاهد VIP" السعودية.

وقال آل الشيخ: "ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء، بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية".

وكانت شريهان كشفت عن قرب عرض المسرحية دون أن تحدد اسم القناة، وذلك في معرض ردها على أحد متابعيها على "تويتر" في مارس/ آذار الماضي.

وقالت: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبا جدا على واحدة من أقوى القنوات في الشرق الأوسط"، متابعة: "عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل".





يذكر أنه بعد غياب دام 19 عاماً عادت الفنانة المصرية شريهان إلى الشاشة من جديد من خلال تقديم إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان 2021.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة شريهان بترحاب شديد لاسيما أنها عادت بطلة جميلة وأنيقة تؤدي حركات استعراضية تكشف عن احتفاظها برشاقتها رغم مرور السنوات وتعرضها لأكثر من أزمة صحية.



