شكرا لقرائتكم خبر عن 435 مليون دولار لـ Godzilla vs. Kong بعد أكثر من شهرين على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Godzilla vs. Kong" إيرادات وصلت إلى 435 مليون و 954 ألف دولار، وتأتى هذه الإيرادات بالرغم من القيود الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا على السينمات حول العالم، حيث تتفاوت السعة الاستيعابية بين 50% إلى 75%، في دور العرض حول العالم، وطرح العمل في 31 مارس الماضى.

وأنقسمت الإيرادات بين 98 مليون و 354 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 337 مليون و 600 ألف دولار أمريكى في حول العالم، وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.