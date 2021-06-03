سمية الخشاب: "نجاح برومو أوعدك مع عمر كمال أدانى طاقة إيجابية"

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القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة سمية الخشاب عمليات متابعة المراحل الأخيرة لكليب أغنيتها الجديدة مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وقالت لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة للغاية بنجاح برومو الأغنية، وهو ما أعطاها طاقة إيجابية جعلتها تفكر فيما ستفعله بعد طرح الأغنية.

وطرحت النجمة سمية الخشاب، تيزر "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.



-سمية الخشاب-وعمر-كمال

وكانت النجمة سمية الخشاب قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تصوير كليب "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وهو أول مهرجان تقدمه، من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو

وأضافت سمية الخشاب أن الأغنية خفيفة وكوميدية إلى حد كبير، وتدور قصتها حول أن عمر كمال يطلب يدها وهي تطلب منه العديد من الطلبات لتحقق أحلامها سواء في شراء سيارة حمراء وغيرها من الأشياء، ومن المقرر طرح الكليب خلال أيام.

وتقول كلمات الديو: "عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقي وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقي بعيونك".

وقدمت النجمة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، من بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.