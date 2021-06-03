سارة الكندري تستعرض فستانها القصير!

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 05:43 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للفاشسنيستا الكويتية سارة الكندري، ظهرت فيه وهي تستعرض فستانها القصير أمام الكاميرا.

وأثارت الفاشينستا الكويتية، الجدل بهذا الفيديو الذي عرضها لانتقادات، حيث ظهرت عبر حسابها على سناب شات وهي تستعرض إطلالتها بفستان قصير وضيق أمام الكاميرا.

ووجهت سارة الكندري رسالة لجمهورها عبر الفيديو قائلة: “متابعيني يكفي حبكم.. لما أشوف فانزاتي أشوف محبيني كيف يحبوني، أروح الجمعية أروح السوق أروح أي مكان أشوف حبكم لي أستأنس، بتعطوني طاقة إيجابية”.

تابعت سارة الكندري في رسالتها إلى الجمهور: “بتخلوني ما أفكر بالماضي، اللي صار معي، ما بتعطوني مبرر أني أبص ورايا لا بتخلوني أفكر إلى الأمام وأنا هذا يكفيني، أنا آخر همي المادة همي أنتم أني أكسبكم كأخوات وصديقات وحبايب قلبي، بحبكم”.

كانت سارة الكندري، قضت الفترة الأخيرة في مشاكل وأزمات عدة، بعدما قضت محكمة كويتية بحبسها عامين، مع كفالة 3300 دولار (10 آلاف دينار) لوقف تنفيذ العقوبة، في اتهامها وزوجها بمخالفة الآداب العامة. وفي مقطع الفيديو المثير للجدل الذي عرضها للمحاكمة هي وزوجها.