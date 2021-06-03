الموت يفجع نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 05:43 صباحاً - فجع الموت أسرة الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بوفاة السيدة جمال بديع نهرا والدة زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وتوفيت حماة الفنانة نانسي عجرم إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، عانت منها خلال الأشهر الماضية.

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وأعلنت أسرة السيدة جمال بديع نهرا، والدة الهاشم، الأربعاء، وفاتها، وذلك في الثامن والعشرين من مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم الدفن في مدافن عائلتها في منطقة بدادون في لبنان.

وكشفت أسرة الراحلة، أنها لن تتقبل العزاء بشكل مباشر بسبب الظروف الصحية الراهنة،