رانيا يوسف تسشيط غضبا بعد السخرية من صورها مع رئيس نادي برشلونة

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 05:43 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، يوم الأربعاء، صورا جديدة لها ظهرت فيها بصحبة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خلال تواجدها في إسبانيا.

وظهرت رانيا يوسف، بصحبة خوان لابورتا مدير نادى برشلونة، وعلقت على الصور، قائلة “أنا مع أجمد مدير نادي فى العالم، برشلونة”.

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غير ان رانيا يوسف تعرضت لموجة لاذعة من السخرية بعد نشر هذه الصور حيث تصدرت هاشتاغات مسيئة عنها موقع تويتر.

وقد استشاطت الفنانة رانيا يوسف غضبًا بسبب تصدر هاشتاج مسيء عنها عبر موقع تويتر حيث نشرت بعضا من هذه التعليقات المسيئة والساخرة بحقها تحت هاشتاق حمل عنوان (الهايجة_المرتدة)، وكتبت:” قمه الوقاحه وقله الادب علشان صوره اتصورتها … قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا”.