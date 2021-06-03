شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفل غنائى فى مدينة الرياض بعد عودة الحفلات بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى اليوم الخميس النجمة أصالة حفل غنائى كبير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعد الأول بعد عودة الحفلات مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى، "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.