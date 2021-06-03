شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ريتسا" يبدأ فى عمل المونتاج وأنور عمرو يضع الموسيقى التصويرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد يسرى فى مونتاج فيلم "ريتسا"، والذى انتهى من تصويره خلال اليومين الماضيين، ويضع الموزع أنورعمرو الموسيقى التصويرية للفيلم، الذى يقوم ببطولته كل من محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وأمير المصرى وكارولين عزمى.

وانتهى فريق عمل فيلم "ريتسا" من تصوير آخر مشاهد العمل، حيث تم التصويرفي منطقة الحزام الأخضر بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، ويتبقى فقط عدد من المشاهد الخارجية بالشوارع والتي لاتتطلب وجود فنانين من الأبطال فيها.

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.