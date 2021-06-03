شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات براد بيت ضد أنجلينا جولي تتواصل فى أسبوع .. من المحكمة لقصة حب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم براد بيت، يعيش أفضل أوقاته حاليًا على الصعيد الشخصى بعدما تمكن من الفوز في قضيته الأخيرة ضد أنجلينا جولى، وتمكن من نيل حضانة مشتركة رغم رفض الأخيرة لذلك بكل ما أوتيت من قوة على مدار الفترة الماضية، إذ تحاول دائماً فرض عراقيل أمام براد بيت حينما يرغب في مقابلة أبناءه مثلما ذكرت عدة تقارير طوال الفترة الأخيرة.



براد بيت وانجلينا جولى

موقع ذا ميرور بدوره وبناءً على مصدر خاص له، كشف مؤخراً أن سعادة براد بيت لن تقتصر عند فوزه بساحات المحاكم، حيث أنه في طريقه لدخول قصة حب جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وفقاً للتقرير الذى نشرته ذا ميرور مؤخراً، حيث أضافت أن النجم الشهير والذى دوماً ما ارتبط بحسناوات هوليود وحاز على قلوبهن، معجب حالياً بممثلة ومغنية تصغره بنحو عشرين عاماً، كما أضاف الموقع أن براد بيت بذلك يوجه الضربات إلى انجلينا جولي، حيث انتشر خبر ارتباطه في نفس الأسبوع الذى شهد نيله حضانة مشتركة رغم رفض انجلينا.



براد بيت واندرا داي

وأضاف موقع ذا ميرور أن الممثلة الذى ارتبط بها براد بيت هي النجمة اندرا داى، وبحسب ذا ميرور أيضاً أن تلك القصة تم تأكيدها بفعاليات كواليس حفل الأوسكار الأخير الذى حضره الثنائى حيث ذكر التقرير أن الثنائى تغزلا في بعضهما خلف ستار الحفل الشهير، وأعلن براد بيت صراحة عن اعجابه بالمغنية والممثلة الموهوبة، والتي تألقت وقتها بالحفل.

وفور الإعلان عن اسم اندرا داى، حاول الكثيرون معرفة أهم المحطات في حياة المغنية الشهيرة، والتي حققت هذا العام انجازاً كبيراً بفوزها بجائزة أفضل ممثلة من فاعليات الجولدن جلوب، واندرا دي من مواليد شهر سبتمبر من عام ١٩٨٤ اي انها تصغر براد بيت بقرابة الـ 20 عام حيث أن نجم هوليود من مواليد عام 1963.