ليلى زاهر أنيقة وسيلفي نرمين ماهر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رزان مغربي

ظهرت الفنانة رزان مغربي، أمام حمام السباحة في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "واجه الشمس دائمًا".

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجل حب الزهور".

نرمين ماهر

ظهرت الفنانة نرمين ماهر، بإطلالة رقيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماجدة الرومي

نشرت الفنانة ماجدة الرومي، أحدث ظهور لها وسط الأشجار عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما في أجمل من لبنان".

نادين نسيب نجيم

الفنانة نادين نسيب نجيم، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا امرأة .. امرأة من الغد".

ليلى زاهر

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم آخر.. شروق شمس آخر".

عبير صبري

الفنانة عبير صبري، ظهرت بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الورد .. ما شاء الله".

أحمد سمير فرج

ظهر المخرج أحمد سمير فرج، فوق جبل الطويلات بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رحلة دهب".

أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي، ظهر داخل صالة الجيم أثناء أداءه بعض التمارين الرياضية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حاول أن تبتسم حتى لو كنت تكافح..الرجل الحديدي".

زينب غريب

نشرت الفنانة زينب غريب، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابتسم حتى غروب الشمس.. اضحك الصورة تطلع حلوة".